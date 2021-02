Okaka: “Abbiamo trasformato le parole in fatti. A Verona il cambio di passo”

Le dichiarazioni di Stefano Okaka, centravanti dell'Udinese.

UDINE - Domenica è arrivato per l' Udinese un pareggio importantissimo, grazie alla rimonta contro il Parma che ha permesso alla squadra di Luca Gotti di ottenere un punto prezioso in ottica salvezza. Nonostante un brutto primo tempo, i friulani hanno avuto forza e lucidità per andare a recuperare una partita che sembrava ormai compromessa. Nel prossimo turno di campionato, però, ci sarà un'altra sfida molto delicata. Alla Dacia Arena arriverà infatti la Fiorentina . La compagine gigliata è reduce dal successo casalingo contro lo Spezia e ha gli stessi punti in classifica dell'Udinese (venticinque). Nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Udinese Tonight, l'attaccante Stefano Okaka ha analizzato la partita contro il Parma, soffermandosi sulla reazione della squadra dopo il doppio svantaggio.

LE SUE PAROLE - "Stiamo cercando di aumentare il livello del nostro rendimento per raggiungere il prima possibile l'obiettivo. Penso che siamo sulla strada giusta. Al Tardini tutto il gruppo ha dimostrato attaccamento alla maglia. Abbiamo avuto una grande reazione, non abbiamo mollato e alla fine è arrivato il 2-2, contro un avversario forte. Penso sia stato un ottimo risultato. La cosa più importante, però, è l'aver trasformato le parole in fatti. Faccio i complimenti a tutti. Non dimentichiamo che fino a un mese e mezzo fa dicevamo che non andava bene nulla, che non c'erano grinta e attaccamento. Nella partita col Parma, e non solo, abbiamo fatto vedere che la grinta e il carisma non ci mancano affatto".