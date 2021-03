News Udinese – Ballardini e Gotti: gli ultimi aggiornamenti dall’infermeria

Le ultime news in casa Udinese non sono proprio le migliori. Gotti però è fiducioso. Non è ancora detta l'ultima parola. Potrebbero farcela

Redazione

UDINESE

Luca Gotti continua a sperare. I suoi ragazzi lo seguono e l'ultima partita dominata contro il Sassuolo è stata una dimostrazione di grande compattezza da parte del club. Adesso, l'Udinese vuole agguantare il decimo posto. Una vittoria porterebbe i bianconeri a un solo punto di distanza dai neroverdi di De Zerbi. Al momento, i pensieri del tecnico friulano sono rivolti soprattutto alle condizioni fisiche di Ouwejan, Deulofeu e Okaka. Difficilmente i primi due calpesteranno il manto erboso di Marassi. Per quanto riguarda l'attaccante italiano, invece, c'è grande ottimismo. Una maglia da titolare sembra fantascienza ma non è da escludere un suo ingresso in campo per fargli riprendere il giusto minutaggio.

SASSUOLO

Anche per Ballardini ci sono novità interessanti. Dopo aver saltata il match contro i giallorossi, Perin potrebbe tornare in mezzo ai pali dal primo minuto. Il portiere viene tenuto sotto stretto monitoraggio. I prossimi giorni saranno decisivi per capire le sue condizioni. Dall'infermeria, però, sono più che ottimisti. Molto probabilmente il numero 1 del Grifone scenderà in campo dal primo minuto. Insomma, adesso la palla passa agli allenatori. Non mancano molti giorni al fischio d'inizio. È giunto il momento di limare i dettagli delle strategie.