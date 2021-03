Genoa-Udinese, i convocati di Davide Ballardini

UDINE – Questa sera, alle ore 20.45, l’Udinese scenderà in campo a Marassi, affrontando il Genoa nella ventisettesima giornata di Serie A. La squadra friulana, undicesima in classifica con cinque lunghezze di vantaggio su quella...

UDINE - Questa sera, alle ore 20.45, l'Udinese scenderà in campo a Marassi, affrontando il Genoa nella ventisettesima giornata di Serie A. La squadra friulana, undicesima in classifica con cinque lunghezze di vantaggio su quella ligure, ha raccolto otto punti nelle ultime quattro sfide. Il Grifone, al contrario, è reduce da un periodo tutt'altro che brillante, come testimoniano i tre pareggi e le due sconfitte degli ultimi cinque turni. L'allenatore rossoblu, Davide Ballardini, ha diramato la propria lista di convocati .

BALLARDINI IN CONFERENZA - "Troveremo una squadra che in tutti i reparti ha dei giocatori di notevole spessore. L'Udinese ha dimostrato contro corazzate come Inter e Milan di avere una forza e una personalità straordinarie. De Paul? E' sicuramente un calciatore di altissima qualità, ma nell'organico bianconero ci sono tanti elementi validi. I dirigenti dell'Udinese sono dei maestri nella scelta dei giocatori. Sappiamo che giocheremo contro un avversario che sta molto bene, sia sul piano fisico che mentale. Anche noi, però, stiamo bene. Malgrado gli ultimi risultati poco entusiasmanti. Dobbiamo essere umili, generosi e attenti, per tornare a giocare come facevamo fino a qualche settimana fa".