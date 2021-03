Udinese, Llorente: “Non sono finito come diceva qualcuno. E sui compagni…”

UDINE – Questa sera l’Udinese tornerà in campo e lo farà nella sfida valida per la ventisettesima giornata di campionato. Gli avversari della compagine friulana saranno i rossoblù del Genoa. Da quando il Grifone ha deciso di...

UDINE - Questa sera l'Udinese tornerà in campo e lo farà nella sfida valida per la ventisettesima giornata di campionato. Gli avversari della compagine friulana saranno i rossoblù del Genoa. Da quando il Grifone ha deciso di affidarsi a Davide Ballardini, grande conoscitore della piazza ligure, la zona bassa della classifica ha cominciato ad allontanarsi sempre di più. Fino ad ottenere la tredicesima posizione grazie ad un bottino complessivo di 27 punti. I bianconeri di Luca Gotti invece, che ieri è intervenuto in conferenza stampa, hanno fatto meglio e non sono mai stati veramente in lotta per non retrocedere. Il campionato, perciò, sta scorrendo tranquillamente per i bianconeri che, tuttavia, non dovranno adagiarsi sugli allori.

Domani non ci sarà Gerard Deulofeu, come ha sottolineato il tecnico ai microfoni dei cronisti, ma dovrebbe dare il suo contributo Fernando Llorente. Lo spagnolo arrivato dal Napoli lo scorso gennaio, ha rilasciato alcune parole ai microfoni di Tuttosport, prima del fischio d'inizio, ai quali ha dichiarato: "Il goal con il Sassuolo è stata una liberazione. Ora però non voglio più fermarsi. Spero di aiutare l'Udinese anche contro il Genoa. Qui mi sento come un bambino, ha davvero tanta voglia di giocare, di divertirmi e di segnare. L'ultimo anno è stato come se fossi un leone in gabbia. Non sentire la fiducia mi ha fatto stare male".

L'ambiente bianconero

"Ora spero di segnare in qualsiasi gara senza pormi limiti. Ho voglia di dimostrare che la mia carriera non è finita, come pensava qualcuno. A me piace guardare avanti. Il passato è passato. Gotti? Ogni tecnico ha uno stile proprio. Se dovesse paragonarlo a qualcuno, direi che mi ricorda Guidolin. Un tecnico che ad Udine ha raggiunto traguardi importanti".

I compagni di squadra

"De Paul è una calciatore fantastico che visto da vicino è ancora più forte. Farebbe comodo a qualsiasi top club mondiale. Ma ora me lo tengo stretto, anche perché sta vivendo un buon momento. Pereyra non è una sorpresa, ha sempre dimostrato di essere un calciatore di qualità. Così come Musso. Un gran bel portiere".