Genoa-Udinese, i precedenti: friulani imbattuti da sei anni

Questa sera il Genoa affronterà l’Udinesein una sfida valida per l’ottava giornata di ritorno del campionato di serie A. I precedenti a “Marassi” vedono i padroni di casa in vantaggio con 12 vittorie, 9 pareggi e 5 successi friulani. In controtendenza con questi risultati, i friulani sono rimasti imbattuti a “Marassi” contro il Genoa negli ultimi cinque anni. L’ultima sconfitta risale al 2015/16, con la gara che terminò con un 2-1 in rimonta. Il precedente più recente, giocato la scorsa stagione, vide il trionfo Udinese per 1-3. Le reti di De Paul, Sema e Lasagna nel finale ribaltarono lo svantaggio siglato da Pandev, in un “Marassi” ancora pieno di tifosi. Sembra un’era geologica fa. Al 2018/19 risale l’ultimo pareggio: 2-2 il risultato finale.

L’ANDATA – All’andata la gara terminò 1-0 alla “Dacia Arena” per i padroni di casi, con la rete decisiva di De Paul. Nel recupero fu anche espulso Perin. Un successo che salvò, di fatto, la panchina a Gotti, dando vita ad un ciclo di risultati a favore, con la vittoria bissata una settimana dopo dall’1-3 di Roma contro la Lazio.

EX – Ci sono due ex tra le fila rossoblu. Christian Zapata e Valon Behrami, entrambi dovrebbero partire dalla panchina. Il primo arrivò in Italia proprio in Friuli, ormai più di un decennio fa, spiccando così il volo verso il grande calcio. Era il difensore dell’Udinese di Guidolin, quella che dominava e sfiorò per due anni di fila la Champions League. Più recente la parentesi friulana di Behrami, arrivato ad Udine dopo le esperienze con Lazio, Fiorentina e Napoli. E’ stata la sua ultima squadra prima dell’approdo a Genoa. Entrambi, come detto, non dovrebbero giocare ma chissà se Ballardini gli concederà qualche minuto per provare il colpo dell’ex. Tra le fila friulane, invece, è Sebastian De Maio l’ex.