Notizie Udinese – Ecco le probabili formazioni di Genoa-Udinese!

Ecco le ultime notizie in casa Udinese. È tutto pronto per il fischio d'inizio. Di seguito le probabili formazioni dei due allenatori

Ecco le ultime notizie in casa Udinese. Adesso è veramente tutto pronto. Le squadre sono pronte a scendere in campo. I due allenatori hanno le idee molto chiare. Pochissimi sono i dubbi di formazione. Non ci sono grandi ballottaggi in gioco. Chi per un motivo e chi per un altro, i due allenatori festeggiano il rientro in squadra di diversi calciatori. Ballardini è riuscito a tirar fuori il Grifone da una situazione molto delicata. Stessa cosa dicasi per Luca Gotti. Il grande lavoro del tecnico friulano non va dimenticato. Qualche mese fa l'Udinese non naviga nella tranquillità. Adesso, però, gli obiettivi sono cambiati. I bianconeri vogliono raggiungere la colonna di sinistra. Ecco come scenderanno in campo, molto probabilmente, le due formazioni. Cominciamo dai padrone di casa.

GENOA

I rossoblu scenderanno in campo con il consueto 3-5-2. La sorpresa più grande la troviamo fin da subito in mezzo ai pali. Ballardini recupera il suo numero uno. A difendere la porta di Perin ci penseranno Goldaniga, Radovanovic e Criscito. I 5 di centrocampo saranno: Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman e Czyborra. Anche per quanto riguarda il pacchetto offensivo non dovrebbero esserci grandi novità. Padev è tornato a disposizione del suo allenatore ma difficilmente scenderà in campo con una maglia da titolare. Scamacca e Shomurodov, invece, saranno schierati dal primo minuto.

UDINESE

Luca Gotti non si lamenta. Prima di rivedere in campo Deulofeu bisognerà avere ancora un pò di pazienza. L'11 titolare però non ha nulla di cui vergognarsi. Il modulo è sempre lo stesso: 3-5-1-1. In mezzo ai pali, come al solito, Musso. A difendere la porta dell'argentino ci penseranno Becao, De Maio e Nuytinck. I 5 di centrocampo saranno Molina, De Paul, Walace, Arslan e Stryger. Questa volta il centravanti macedone dovrebbe accomodarsi in panchina. Dietro Llorente, unica punta di ruolo, scenderà in campo Pereyra. Okaka scalpita. Molto probabilmente lo rivederemo in campo a partita in corso.