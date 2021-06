News Udinese – Scelto il gol più bello della stagione: ecco quale

L'Udinese tramite i propri profili social ha svelato quale è stato il gol più bello della stagione: i dettagli

L'Udinese non ha avuto un finale di stagione eccellente. Dopo aver raggiunto la salvezza a metà aprile, la squadra ha staccato la spina. Non a caso nelle ultime cinque partite i ragazzi di Gotti hanno ottenuto un solo punto, chiudendo il campionato al tredicesimo posto. L'obiettivo per l'anno prossimo sarà quello di terminare nella parte sinistra della classifica. I dirigenti sono già al lavoro per migliorare la squadra. Nel frattempo, sui profili social della società è stato svelato il marcatore che ha realizzato il ''gol della stagione''. Si tratta della rete segnata dal capitano Rodrigo De Paul nel pareggio interno per 1-1 contro il Bologna dello scorso otto maggio. L'argentino si è reso protagonista di una serpentina con la quale ha saltato tre avversari per poi battere Skorupski con un tiro d'esterno destro. Il gol del centrocampista ha battuto in finale quello segnato da Nacho Pussetto che ha regalato la vittoria ai friulani nel match casalingo contro il Parma ad inizio campionato. Sull' account Instagram dell'Udinese, il video del gol.