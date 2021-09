Notizie Udinese – Manca poco / Gotti e Spalletti sciolgono gli ultimi dubbi

Mancano poche ore al calcio d'inizio di Udinese-Napoli. I due allenatori sono chiamati a sciogliere gli ultimi dubbi

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Udinese-Napoli. Dopo la sconfitta della Roma ed il pareggio dei ragazzi di Pioli, i partenopei hanno la possibilità di andare in vetta solitari. Tuttavia, anche i friulani, in caso di vittoria salirebbero incredibilmente al primo posto in compagnia delle due squadre di Milano. Inutile negarlo, è una sfida di alta classifica. Andiamo a vedere, allora, le possibili scelte di formazione dei due allenatori. Gotti e Spalletti hanno ancora qualche dubbio. Partiamo dal primo.

Mister Gotti sta pensando alla miglior Udinese per fermare il Napoli. Il tecnico friulano potrebbe optare per due cambi, rispetto alla formazione titolare di domenica scorsa. Il primo riguarda la difesa. Perez scalpita, vuole giocare dal primo minuto. L'argentino sostituirebbe Samir. Tuttavia, difficilmente Gotti si priverà di un terzetto difensivo solido e compatto in una gara così delicata. L'altro dubbio concerne l'attacco. Contro Lo Spezia Pussetto non ha fatto una buona partita. Oggi, potrebbe partire dalla panchina. In attacco agirebbe il duo composto da Pereyra e Deulofeu, con l'inserimento di Makengo a centrocampo. Valutazioni in corso. Passiamo a Luciano Spalletti.

Anche il tecnico del Napoli deve scegliere gli ultimi due titolari. Per quanto riguarda la difesa, al momento, sicuri di un posto sono Ospina, Di Lorenzo, Koulibaly e Mario Rui. Il ballottagio è tra Manolas e Rrahmani, con il greco in vantaggio. A centrocampo spazio alla coppia Fabian Ruiz-Anguissa. Sulle trequarti, il grande ex di giornata, Piotr Zielinski non è sicuro di partire dall'inizio. Il polacco, reduce da un infortunio, non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. Toccherà a Spalletti decidere se metterlo in campo da subito e toglierlo nella ripresa o viceversa. Si scaldano Elmas ed Ounas. Il terzetto d'attacco sarà formato da Insinge, Politano ed Osimhen.