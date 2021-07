Notizie Udinese – Ecco l’11 titolare che ha in mente Gotti

Oggi ci sarà la composizione del nuovo calendario di Serie A. Vediamo come potrebbe essere l'11 ideale dell'Udinese

L' Udinese tra pochi giorni partirà per il ritiro di Sankt Veit . Nel frattempo, i bianconeri si stanno allenando al Bruseschi. Il gruppo non è ancora al completo. Infatti, mancano Jens Stryger Larsen e Nahuel Molina , reduci dall'Europeo e dalla Copa America. I due esterni dovrebbero ritrovare mister Gotti ed il resto dei compagni direttamente in Austria. Sarà una preparazione diversa dal solito, visto che mancherà il capitano De Paul . Dopo cinque anni, l'argentino lascia il Friuli per trasferirsi all' Atletico Madrid di Simeone. Situazione simile, ma con destinazione finale diversa per Juan Musso che è diventato il nuovo portiere titolare dell' Atalanta . Marino è al lavoro per trovare i sostitui. In attesa di nuovi rinforzi, ecco come potrebbe essere l'11 titolare dell'Udinese in vista della prossima stagione.

Ad oggi, l'Udinese ha solamente due portieri: Daniele Padelli e Simone Scuffet, ma nessuno dei due farà il titolare. Il nuovo numero uno dovrebbe essere Marco Silvestri che potrebbe arrivare dal Verona per circa nove milioni di euro. In difesa, dopo la decisione di non riscattare Bonifazi, Gotti ha gli uomini contati. Al momento, i tre titolari sarebbero Nuytinck, Samir e Rodrigo Becao, ma entro la fine del mercato ci sarà un nuovo acquisto. Sulle fasce, è praticamente fatta per l'arrivo di Destiny Udogie(in corso le visite mediche). Il classe 2002 si giocherà il posto con Zeegelaar sulla sinistra. A destra non si tocca Molina. A centrocampo, Walace, Arslan e Pereyra partono avanti nelle gerarchie, ma tutto dipenderà da come la società sostituirà De Paul. Come seconda punta, il tecnico veneto punterà molto sia su Deulofeu che su Pussetto, mentre la situazione in attacco è ancora tutta da definire. Probabilmente, due tra Foresiteri, Okaka e Llorente andranno via. Tra i nomi dei possibili nuovi acquisti ci sono Simy, Lapadula e Defrel. Nel frattempo, l'Udinese ha chiesto informazioni per il bomber nerazzurro. Ecco di chi si tratta<<<