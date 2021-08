News Udinese – Ha dato forfait: ecco chi non ci sarà contro i bianconeri

Nell'ultimo allenamento sono stati diversi gli assenti. Scopri come è andata l'ultima sessione dell'Udinese e chi ha dovuto dare forfait

Redazione

Nei giorni scorsi abbiamo evidenziato le difficoltà della squadra allenata da mister Max Allegri. Diversi i problemi in vista del primo impegno ufficiale. La società bianconera però si sta muovendo agilmente sul mercato per poter avere una squadra pronta a tutti gli effetti. Nelle ultime ore è stata data un'accelerata alla trattativa Locatelli, che se tutto dovesse andare per il meglio, dovrebbe scendere in campo con la sua nuova squadra già domenica. I problemi però non caratterizzano solo i bianconeri di Torino ma anche quelli che giocano alla Dacia Arena, dato che nell'ultimo allenamento sono stati diversi gli assenti. Scopri come è andata l'ultima sessione dell'Udinese e chi ha dovuto dare forfait.

Il report

In vista dell'inizio di stagione si iniziano ad abbassare i carichi. Infatti al momento questa settimana non sono in programma doppie sedute per la squadra. Solo un allenamento mattutino, con un focus sulla tecnica e sulla tattica. Il team inizialmente si è diviso in due parti. I reparti sono stati separati e vi è stato un alternarsi tra esercitazioni specifiche e training in palestra. Due però gli assenti, che hanno svolto a parte del lavoro differenziato, stiamo parlando di Nestorovski e Padelli. Guai fisici per loro due in vista del match contro la squadra degli Agnelli. Andiamo a scoprire il calendario e i prossimi impegni in programma per la società guidata da Luca Gotti

I prossimi impegni

Il prossimo match in ordine cronologico, sarà proprio oggi, contro il Legnago. Una partita che potrebbe dare diverse indicazioni ed informazioni, dato che verranno impiegati principalmente i giocatori che hanno fatto tanta panchina in questa pre-season. Questa sarà la loro grande occasione per far cambiare idee al mister. Subito dopo, la testa sarà al match contro la squadra capitanata da Giorgio Chiellini. Con il primo incontro di campionato, in programma per il 22 Agosto alle 18 e 30. Non finisce qui, perché come in campo anche sul mercato la società sta cercando di fare il meglio. Scopri assieme a noi, il bomber che ha deciso di approdare ad Udine <<<