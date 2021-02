I precedenti di Udinese-Hellas Verona

Il sito web ufficiale dell'Udinese ha pubblicato un articolo con tutti i precedenti della prossima sfida di Serie A, Udinese-Hellas Verona

UDINE - Il sito web ufficiale dell' Udinese ha pubblicato un articolo con tutti i precedenti della prossima sfida di Serie A, Udinese-Hellas Verona : "Domenica alla Dacia Arena, Udinese e Hellas Verona si incontrano per la 33^ volta in serie A. Nel 2017 l'ultimo successo casalingo dei bianconeri: 4-0 con doppietta di Barak e le marcature di Widmer e lasagna .

A proposito della sfida tra bianconeri e gialloblu. ha parlato in conferenza stampa, Juric, tecnico degli scaglieri: "Lasagna? E' un ottimo attaccante, ma ha ancora ampi margini di miglioramento. Tutti conosciamo la sua velocità, ma penso abbia anche tecnica, seppur non eccelsa. Le qualità non gli mancano. Ora deve diventare completo: deve partecipare di più alla manovra del gruppo e fare quegli strappi che ci ha già fatto vedere. Può giocare da solo oppure in coppia con Kalinic. Le mie prime impressioni su Kevin sono molto buone. Ha caratteristiche che ci possono fare comodo ma, come ho detto, può ulteriormente migliorare. Mi aspetto una partita tosta. La scorsa stagione avremmo meritato molto di più nel doppio confronto, invece quest'anno ci è andata bene con la vittoria nell'andata":