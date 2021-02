News Udinese – Llorente dal 1′: le probabili formazioni di Udinese-Verona

Le novità in vista di Udinese-Verona. L'attacco dell'Udinese si tinge di giallorosso. Ballottaggio ancora aperto in difesa

NEWS UDINESE - Archiviata la fondamentale vittoria ottenuta domenica scorsa nello scontro diretto contro lo Spezia, l'Udinese si prepara ad ospitare l'Hellas Verona. Domenica, alle ore 15, la compagine scaligera arriverà alla Dacia Arena per la ventunesima giornata di campionato. I veneti sono reduci dalla sconfitta per 3-1 rimediata sul campo della Roma. Stanno facendo un'ottima stagione e occupano il nono posto in classifica, con trenta punti figli di otto successi, sei pareggi e altrettante sconfitte. Tra le fila gialloblu ci sarà inoltre Kevin Lasagna, ceduto proprio al Verona nei giorni scorsi. L'attaccante classe 1992 tornerà alla Dacia Arena da avversario dopo aver vestito per quattro anni la maglia dell'Udinese.