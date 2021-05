Il Bologna ha le stesse ambizioni dell’Udinese: l’analisi sui felsinei di Mihajlovic

Sabato alle 15 la giornata numero trentacinque del campionato di serie A, la quartultima, sarà aperta proprio da Udinese-Bologna

Facendo di necessità virtù. Proprio Palacio viene da una tripletta, realizzata domenica scorsa contro la Fiorentina. Con un triplo assist di Vignato, giovane in erba e in ascesa. Probabile rivederli entrambi, il classe 2000 sulla trequarti, il 39enne davanti. E dire che fin lì il buon Rodrigo aveva realizzato una sola rete in stagione, a settembre. Mihajlovic gioca con un 4-2-3-1, dove il punto debole è la difesa. Spesso perforata, le gare chiuse con i clean sheet si contano sulle dita di una mano, dopo aver raccolto il poco invidiabile record europeo di gare consecutive con gol incassati (più di 40). Estrema attenzione dovrà essere data anche a Soriano, a caccia della doppia cifra e già nove reti fin qui. Il Bologna sicuramente ha le armi per far male, l'Udinese dovrà fare estrema attenzione. Chiunque giocherà dalla trequarti in su, anche perché spesso Mihajlovic ruota i suoi uomini.