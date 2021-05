News Udinese – Quattro partite per non rovinare una stagione

Ecco le ultime news in casa dell'Udinese. La prossima partita vale il decimo posto. Ci sono ancora 12 punti in ballo e Gotti non vuole mollare

Redazione

NEWS UDINESE - Siamo nel bel mezzo del rush finale. L'Udinese vuole continuare a spingere. Ciò che è successo contro la Vecchia Signora non deve pregiudicare una stagione intera. Mancano ancora quattro partite alla fine del campionato. Questo vuol dire che ci sono ancora 12 punti in palio. Insomma, l'obiettivo dell'Udinese di chiudere i giochi nella colonna di sinistra non è più tanto un miraggio. Metà dello sforzo passerà per la prossima partita. È tutto pronto. Sabato 8 maggio alle ore 15:00, l'Udinese ospiterà in casa il Bologna di Siniša Mihajlović. La classifica parla chiaro. I romagnoli e i friulani hanno gli stessi punti. Entrambe le squadre sono ferme a quota 39. A soli tre punti di distanza c'è il Verona. Ma non finisce qui.

DECIMO POSTO

La prossima partita potrebbe regalare ai bianconeri il decimo posto tanto desiderato. La famiglia Pozzo, i tifosi e Gotti in primis lo desiderano con tanto orgoglio. Non bisogna dimenticarsi come era cominciato il campionato. Per un periodo non si riusciva a vedere la luce in fondo al tunnel. Poi, mister Gotti e i suoi ragazzi si sono rimboccati le maniche e hanno cominciato a giocare a calcio. Rodrigo De Paul si è caricato sulle spalle l'intera squadra. Musso è diventato un punto di riferimento per l'intero pacchetto difensivo. I numerosi infortuni in attacco non hanno contribuito alla causa ma con tanto sforzo, impegno, amore e passione i bianconeri ce l'hanno fatta e adesso non hanno intenzione di fermarsi.

MERCATO

Nel frattempo si comincia già a parlare di mercato. Il periodo è quello giusto. Il campionato è stato vinto ma la corsa Champions e la lotta per non retrocedere in Serie B sono ancora pienamente aperte. Ha fatto scalpore la notizia di Mourinho alla Roma e adesso anche le altre concorrenti vogliono portarsi avanti col mercato. Il Milan preme per strappare De Paul all'Udinese. Musso è sempre più nel mirino dei giallorossi.