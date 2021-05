Verso Udinese-Bologna, il report dell’allenamento odierno

L'Udinese grida vendetta dopo quanto successo domenica pomeriggio contro la Juventus alla "Dacia Arena", con gli ex Campioni d'Italia

L'Udinese è tornata ad allenarsi questo pomeriggio dopo un giorno di pausa, per preparare al meglio la gara di sabato contro il Bologna di nuovo alla "Dacia Arena". A seguire il report dell'allenamento odierno, apparso sul sito ufficiale bianconero qualche minuto fa.

"Ripresa la preparazione dei bianconeri in vista dell'impegno casalingo con il Bologna. La squadra ha effettuato una partitella a tempi ridotti contro i ragazzi della Primavera. Risultato finale di 6-1 con 4 reti di Forestieri e una a testa per Makengo e Pereyra (per la Primavera in gol Battistella).

Domani allenamento pomeridiano in programma alle ore 15".

Amarezza Juve alle spalle

Intanto, l'Udinese grida vendetta dopo quanto successo domenica pomeriggio contro la Juventus alla "Dacia Arena", con gli ex Campioni d'Italia a violare nel finale lo stadio friulano con una doppietta di CR7 tra le polemiche, su tutte quelle del direttore sportivo Marino. Di sicuro la squadra di Gotti è ferita, dopo aver fatto la bocca per tutta la partita ai tre punti contro i più quotati rivali. Quel che è fatto, è fatto. Per fortuna la classifica continua ad essere tranquilla a quattro giornate dal termine, il Benevento (adesso terzultimo) è a -8 con tante squadre nel mezzo e scontri diretti da giocare. Insomma, l'amarezza del risultato scaturito contro la Juventus è solo per una mera questione sportiva e magari per attaccare il decimo posto attualmente a 3 punti del Verona. Obiettivo dichiarato dalla società e da Gotti. Ma non si tratta di punti vitali per la salvezza o altri traguardi. Comunque adesso l'importante sarà focalizzarsi sui prossimi obiettivi, per far passare la rabbia del risultato sfumato.

Con il Bologna "derby della tranquillità"

A partire dalla gara di sabato pomeriggio (ore 15) contro il Bologna, di nuovo tra le mura amiche della "Dacia Arena". Si tratterà di un vero e proprio "derby della tranquillità", con entrambe le squadre appaiate a 39 punti all'undicesimo posto. Uno spareggio per vedere chi può sognare la decima piazza. E visto che Mihajlovic lo scorso sabato respingeva il termine di derby alla gara contro la Fiorentina ("Qui sono tutti derby, ne facciamo 10 su 18 squadre. E' assurdo. Derby dell'Appennino, derby di questo, derby di quello. Per me l'unico derby è quello della stessa città"), ecco che anche per questa sfida può esserci l'appellativo di derby. Con buona pace per Sinisa. Ad ogni modo bisognerà ritrovare subito le motivazioni giuste per tuffarsi su una sfida che non avrà la valenza di altri match in programma nel prossimo fine settimana tra corsa Champions e salvezza, ma avrà i suoi perché per essere guardato.