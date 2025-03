Lazio 1-1 Udinese | Le parole di Baroni: “Sorpresi dall’Udinese? No”

Si aspettava un'Udinese così aggressiva?

"No, perché li avevo visti non dimentichiamoci che arrivano da quattro vittorie ed un pareggio. Non siamo riusciti ad andare come volevamo in ripartenza e proprio per questo abbiamo avuto una grande tenuta mentale. Non eravamo contenti alla fine dell'incontro, ma ci sono delle partite (soprattutto ad impegni così ravvicinati) in cui devi saperti accontentare".