Mandragora saluta l’Udinese: “Tanti bei momenti passati insieme, ho imparato tanto”

Rolando Mandragora ha salutato l'Udinese attraverso un post sul proprio profilo ufficiale Instagram. Il centrocampista passerà al Torino

"È accaduto tutto così veloce… spero di farlo nella maniera che più meritate. In queste ore mi tornano alla mente tantissimi bei momenti di questi anni trascorsi insieme. Saluto una città ospitale e una tifoseria fantastica. A Udine sono cresciuto non solo come calciatore, ma soprattutto come uomo... insieme a compagni di squadra e tante altre persone straordinarie, dalle quali ho imparato tanto... che fanno della propria passione un lavoro, così come ricamato su ciascuna maglia bianconera: “La PASSIONE è la nostra FORZA”. Orgoglioso di aver sudato e lottato per questo Club unico nella sua storia. Sarò sempre grato a tutti quanti voi che mi siete stati vicini anche nei momenti di difficoltà... la Passione è la VOSTRA Forza. Vi porterò sempre con me. Grazie Udinese. Grazie Udine".

A proposito di Udinese e di campionato, dopo il match contro lo Spezia di Serie A, vinto dai bianconeri, ha parlato il tecnico Gottiad Udinese Tv: "Quando ha dovuto fare la fase difensiva in un certo modo e quando ha dovuto fermare le iniziative dello Spezia, l'Udinese oggi si è messa l'elmetto e ha lottato. Con tutto quello che abbiamo vissuto dentro e fuori dal campo forse ogni tanto percepiamo una certa incertezza che influisce sulle nostre prestazioni e oggi questo non è accaduto. Deulofeu? A me dispiace quando un giocatore è deluso da una sostituzione ma oggi Gerard deve essere molto contento perché con la sua grande giocata ha dato alla partita una direzione ben precisa, poi sono sicuro che a mente fredda anche lui abbia capito che in quel momento le caratteristiche di Llorente erano quelle di cui necessitava la squadra in quel momento. Llorente oggi ha quasi raddoppiato il suo minutaggio in questo campionato finora ma oltre a questo ci sono anche fattori extra-calcistici come il modo in cui sta col gruppo e quello in cui si allena e si riscalda prima della partita: è qualcosa di molto bello da vedere da un professionista come lui. Punto di svolta? Cercheremo di lavorare affinché sia così ma ripeto che dobbiamo pensare una partita alla volta".