News Udinese – Mandragora arrivato a Torino per le visite mediche

Il centrocampista napoletano è arrivato nel capoluogo piemontese per i test fisici di rito e per la firma del contratto

Redazione

UDINE - Ormai siamo arrivati all'ultimo giorno della finestra invernale di calciomercato, uno dei giorni più frenetici di tutta quanta la stagione. Tra colpi last minute, operazioni incredibili per conquistarsi un rinforzo necessario a continuare a lottare in campionato o cessioni per liberarsi, l'ultimo giorno di mercato regala sempre delle emozioni incredibili. Quest'anno, anche l'Udinese è tra le società protagoniste di questa pazza giornata. I friulani già si sono messi in mostra nel mese di gennaio con l'acquisto di Fernando Llorente dal Napoli e con la cessione di Kevin Lasagna all'Hellas Verona. Il numero 15 lascia i bianconeri dopo 3 stagioni e mezzo e viene sostituito dal centravanti spagnolo, a cui Gotti si affiderà per tentare di allontanarsi dalle zone calde della classifica.

Oggi, però, si è conclusa un'altra operazione di mercato molto importante, con il club di Pozzo pienamente coinvolto. Infatti, Rolando Mandragora sta per diventare un nuovo giocatore del Torino. Il centrocampista classe 1997 si è trasferito all'Udinese nell'estate del 2018, arrivando in prestito dalla Juventus. In Friuli è diventato fin da subito uno dei perni della squadra, fino al brutto infortunio al ginocchio subito nella scorsa stagione. Dopo il lungo stop, infatti, le sue prestazioni ne hanno un po' risentito. Adesso, la sua avventura all'Udinese si è conclusa e sta per iniziare una nuova fase della sua carriera.

Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, Mandragora è già arrivato a Torino per sostenere le visite mediche. Ha ottenuto, infatti, il permesso per i test fisici di rito con il club granata e in giornata apporrà la sua firma sul contratto. L'operazione tra i due club torinesi si è conclusa sulla base di un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto. Dall'Udinese, dunque, il centrocampista passa al Torino, passando di nuovo per la Vecchia Signora. Dopo quasi tre anni, Mandragora saluta il Friuli.