Marino: “17 punti nelle ultime 11 gare: non possiamo che essere contenti”

Il dirigente bianconero ha respinto le critiche ricevute dalla squadra.

UDINE - Il direttore tecnico bianconero, Pierpaolo Marino , ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Udinese TV, elogiando il rendimento fornito dalla squadra di Luca Gotti negli ultimi due mesi: "Purtroppo nella scorsa giornata di campionato è arrivata una sconfitta e, quando si perde, ovviamente non si è contenti. Ciononostante, posso affermare con serenità che nella partita contro i biancocelesti abbiamo giocato una bella ripresa. La nostra prova, nell'arco dei novanta minuti, è stata molto diversa fra primo e secondo tempo. Nei primi quarantacinque minuti abbiamo subìto abbastanza il gioco della Lazio , a causa della giornata infelice di alcuni dei nostri elementi e della bravura degli avversari, i quali si sono presentati a casa nostra con grandissime motivazioni. La Lazio ha tanti giocatori di qualità, che nel primo tempo ci hanno messo un po' sotto pressione. Nella ripresa, invece, l'Udinese ha giocato bene. Forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. La prima parte della sfida non è stata brillante, ma poi siamo cresciuti e abbiamo sfiorato il gol in più occasioni".

SULLE CRITICHE - "La squadra si impegna, dà sempre il massimo. Vorrei ricordare, a chi è stato eccessivamente critico, che i nostri giocatori non solo si allenano bene durante la settimana ma, nelle ultime undici partite, hanno conquistato ben diciassette punti, perdendo soltanto contro Roma e Lazio. Punti che una squadra di bassa classifica non riuscirebbe a fare neppure in tutto il girone di andata. Potevano essere anche diciannove, se non ci fosse stato quel finale di partita particolarmente sfortunato a San Siro col Milan. Abbiamo uno staff e una rosa di cui sono orgoglioso. Vedo il bicchiere mezzo pieno e sono in prima fila per proteggere la squadra e lo staff dalle critiche ingenerose. Dell'Udinese vista negli ultimi due mesi, non possiamo che essere contenti".