Marino: “De Paul? Spero che resterà con noi, ma…”

Parla il dirigente bianconero

Redazione

UDINE - Non c'è dubbio che la prossima estate Rodrigo De Paul sarà uno dei principali uomini mercato. Da tempo ormai il suo nome circola nell'orbita di società come Inter e Juventus, le quali si stanno preparando a bussare alla porta dell'Udinese per portarlo via dal Friuli. Sinora sia l'Udinese che il giocatore hanno rifiutato di separare le proprie strade, ma la prossima stagione sarà molto difficile vedere l'argentino ancora alla Dacia Arena. A De Paul piacerebbe infatti approdare in una squadra che militi costantemente in Champions League e che aspiri a grandi traguardi. Su tutti, ovviamente, lo Scudetto.

Il suo attuale contratto scade il 30 giugno del 2024 e questo gioca ovviamente a favore dell'Udinese che, dal canto suo, per cederlo può fissare la cifra che preferisce senza doversi 'accontentare'. E' probabile che la famiglia Pozzo stabilisca il prezzo del suo gioiello a non meno di trenta milioni di euro. Intanto, nel corso di un'intervista concessa alle frequenze di Radio 24, Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato proprio del numero 10 bianconero in ottica calciomercato.

LE SUE DICHIARAZIONI - "De Paul è un grandissimo calciatore, questo è sotto gli occhi di tutti. Sono anni che sta facendo grandi cose. Potrebbe essere il centrocampista che manca alla Juve? Non solo. Con le qualità che possiede, farebbe comodo a tantissime squadre in Europa, non soltanto in Italia. Il club che lo acquisterà l'anno prossimo farà sensibilmente alzare nella propria squadra il livello di talento e qualità. Anche se io, da dirigente dell'Udinese, spero ovviamente che possa rimanere con noi. Tuttavia è chiaro che se arrivassero delle offerte irrinunciabili non obbligheremmo Rodrigo a restare qui. Sappiamo che merita la possibilità di approdare in un grande club di livello internazionale. Vedremo cosa accadrà durante la prossima sessione estiva di mercato".