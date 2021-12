Notizie Udinese – Marino: ”Giusto non rinviare la gara. La Salernitana…”

Il direttore dell'Area Tecnica, Pierpaolo Marino ha parlato prima del match (che non si disputerà) tra Udinese e Salernitana. Le sue parole

L'Udinese dopo la bella vittoria contro il Cagliari ed il pareggio con i rossoneri, era pronta ad affrontare la Salernitana, in un match che si preannunciava teso e combattutto. Purtroppo, la partita non verrà giocata. All'interno del gruppo campano sono stati riscontrati diversi membri positivi al Covid. In un primo momento, si pensava si potesse giocare. L'ASL, invece, ha bloccato tutto. Tuttavia, il team friulano si è presentato sul campo della Dacia Arena, puntuale, per il fischio d'inizio. Passati i primi 45 minuti, l'arbitro sospenderà la gara e assegnerà la vittoria a tavolino ai bianconeri. Nel frattempo, Pierpaolo Marino ha parlato ai microfoni di Dazn.

Le parole di Marino

Il dirigente bianconero ha spiegato la posizione dell'Udinese. ''E’ giusto che la Lega non abbia rinviato la partita e noi in ossequio al regolamento siamo tenuti a presentarci in campo. La Lega ha il dovere di tutelare la regolarità del campionato e che non venga rinviata una partita per una positività di un giocatore. Lo scorso anno, noi siamo andati a giocare a Roma con 7 giocatori con il Covid e con l'allenatore compreso. Eppure abbiamo vinto 1-3 in quell'occasione. La Lega ha fatto quello che è doveroso. Adesso, aspetteremo e vedremo cosa succederà, ma la Salernitana avrebbe dovuto prendere un charter e non un aereo di linea.

Articolo 4

Marino ha poi spiegato cosa afferma l'articolo 4. ''L'articolo 4 stabilisce che le squadre devono prendere un aereo privato. Il provvedimento ASL, era solo di impedire il viaggio su un aereo di linea, se ci fosse stato un charter la Salernitana, a cui va la nostra solidarietà, avrebbe potuto essere regolarmente qui. Noi abbiamo dato disponibilità a fare i tamponi, abbiamo fatto di tutto per giocare la partita. Noi ci atteniamo a quelle che sono le disposizioni di Lega. Siamo una squadra in ottimo momento di forma e avremmo preferito giocare''.