News Udinese – Il match “fantasma” / Un’ipotesi unica alla porta

Andiamo a vedere le ultime sul match che vedrà battagliare i bianconeri e gli amaranto. Una situazione che ha dell'incredibile

Era tutto pronto, la squadra bianconera stava eseguendo la seduta di rifinitura, quando il club campano (suo avversario) ha fatto uscire la comunicazione di tre positività all'interno del gruppo squadra. Tutti i preparativi sono stati fermati e in questo momento manca solo l'ufficialità, ma il match di campionato non verrà giocato. I bianconeri si presenteranno comunque sul campo da gioco, per potersi assicurare il momentaneo 3-0. Resta difficile che questo risultato rimarrà in possesso del team friulano. La giustizia sportiva è pronta per fare il suo corso e salvo imprevisti, il team dovrà comunque giocare la partita. Nelle ultime ore, però, le affermazioni di Gravina fanno preoccupare. Questa partita rischia di diventare "fantasma" andiamo a scoprire il perché.

La cessione della società

La maggior parte, sicuramente, conosceranno i problemi che la Salernitana sta affrontando da diverso tempo. Con l'impossibilità delle multiproprietà, la squadra si trova in mano ad un trust e il presidente non può più essere Claudio Lotito. Si sta cercando in queste ore una possibile soluzione, ma il tempo inizia a stringere e con le vacanze di mezzo, ogni tipo di trattativa continua a complicarsi. Motivo per cui la società rischia seriamente di non portare al termine il campionato. Andiamo a vedere quale potrebbe essere la soluzione finale e l'ipotetico colpo di scena.

La scelta

Se la società o il trust non dovesse trovare un'acquirente entro il prossimo 31 Dicembre, il rischio è quello che la Salernitana venga estromessa dal campionato corrente, con tutti i giocatori che sarebbero liberi di firmare per altre squadre. A questo punto, la partita, programmata per oggi e che quasi sicuramente verrà rinviata, potrebbe non giocarsi mai più. Spetta alla Lega, poi, trovare una decisione che riesca a mettere d'accordo tutte le parti e non sarà facile.