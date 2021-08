News Udinese : Marino infiamma il mercato: “Può accadere di tutto…”

A buttare altra benzina sul fuoco, ci ha pensato il D.S. Pierpaolo Marino, ha assicurato che potrebbero arrivare altri colpi

Iniziano le ultime 48h di mercato estivo. Tutte le società sono all'opera per potersi rinforzare il più possibile e raggiungere con facilità gli obiettivi prefissati. Anche l'Udinese è al centro di diversi nuovi discorsi ed è pronto per questi incandescenti ultimi istanti. A buttare altra benzina sul fuoco, ci ha pensato il Direttore dell'Area Tecnica Pierpaolo Marino, ha assicurato che potrebbero arrivare altri colpi e non solo. Andiamo a scoprire le sue parole, Scenari sorprendenti.