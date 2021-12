News Udinese – Parla il patron Pozzo: “La squadra per me…”

Il presidente bianconero ha detto la sua sul team bianconero. Dopo aver augurato a tutti i giocatori buone feste. Ecco le parole

La squadra bianconera ha ricevuto la scossa decisiva, questo è un dato di fatto e resta indiscutibile. Dall'esonero del tecnico Luca Gotti, sono arrivati due successi ed un pareggio, il team sotto la gestione di Gabriele Cioffi sta facendo vedere cose straordinarie. Dimostrando a tutti una solidità difensiva ed una capacità incredibile nell'aggredire l'avversario e portare uomini in area di rigore pronti per fare gol. Ora bisogna continuare su quest'onda per potersi togliere ancora, molti altri, sassolini dalla scarpa. Tutto doveva partire dal match di oggi, anche se molto probabilmente non si giocherà, di conseguenza, il team si prepara alla pausa natalizia, che salvo imprevisti, comincerà puntuale da stasera. Intanto il patron Giampaolo Pozzo ha detto la sua sul club, proprio ieri sera, quando è andato a fare gli auguri al team. Andiamo ad ascoltare le sue parole.