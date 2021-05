Mercato Udinese, al lavoro per la conferma di Bonifazi

Il mercato dell'Udinese sta per cominciare: la dirigenza si sarebbe messa al lavoro per trattenere Kevin Bonifazi

La stagione si è conclusa e per l'Udinese è tempo di programmare il futuro. Il campionato appena terminato ha visto i friulani evitare l'impaccio di finire nelle zone del calde del torneo. Si può dire che per tutta la durata della Serie A, il club bianconero non si è mai ritrovato a dover lottare per non retrocedere. Anzi, ad un certo punto i friulani sembravano poter ambire ad un traguardo ancora maggiore. Forse non per un piazzamento europeo, ma almeno per finire nella colonna di sinistra della classifica. Gran parte dei meriti vanno anche al mister Luca Gotti, arrivato nell'ombra e con qualche dubbio ma che ha saputo confermarsi come uno degli allenatori italiani più promettenti. Ora il proprio nodo da sciogliere è legato proprio alla sua permanenza. Ci sono svariati club alla porta pronti ad offrirgli un nuovo contratto e un progetto diverso. Al momento in testa c'è al Sampdoria che si è separata da Claudio Ranieri.