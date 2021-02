News Udinese – Llorente è finito in secondo piano. Ecco chi è Jayden Braaf

Llorente è momentaneamente finito in secondo piano. L'arrivo del baby prodigio ha attirato l'attenzione dei tifosi dell'Udinese

NEWS UDINESE - Sono passati 3 giorni dalla fine del calciomercato. La Serie A ha accolto nuovi giocatori provenienti da tutta Europa. Anche l'Udinese non è voluta rimanere in disparte. Marino si è rimboccato le maniche, ha preso il cellulare e ha portato a casa diversi colpi molto interessanti. Il vero colpo bianconero? Aver trattenuto Rodrigo De Paul alla Dacia Arena. A prescindere dalla permanenza dell'argentino nel club friulano, la partenza di Lasagna ha fatto discutere e non poco. Sono diversi i tifosi scettici riguardo al mercato dell'Udinese. Al momento però nessuno è in grado di poterlo giudicare. Llorente non ha segnato nel suo esordio in bianconero ma finalmente, dopo tante partite, sono arrivati i tre punti. Ma non finisce qui. Il ragazzo classe 2002 avrebbe messo in secondo piano il gigante spagnolo.