News Udinese – I friulani ritrovano ossigeno: ora Verona nel mirino

Redazione

Con la vittoria ottenuta domenica scorsa contro lo Spezia al "Picco", l'Udinese non solo fa un balzo in avanti in classifica, ma stacca anche una diretta concorrente. I friulani arrivano così a quota 21 in classifica, nella zona medio-bassa, e può guardare con più ottimismo al futuro, già dalla sfida contro il Verona di domenica. Contro gli scaligeri sarà molto difficile, contro una squadra che vorrà vendicare il KO di Roma. Ma farlo con 21 punti ha già tutto un altro sapore. Perché si è tornati alla vittoria finalmente dopo 8 gare in cui non si era demeritati ma intanto non era arrivato il risultato pieno. Dai pareggi imposti ad Inter e Atalanta, al KO immeritato contro il Napoli. Dopo 8 gare finalmente si riassapora il gusto della vittoria e si vola a +6 dal terzultimo posto. Contro il Verona, comunque, Gottidovrà fare a meno del calciatore con più fantasia, quel De Paul tanto decisivo con il rigore realizzato contro i liguri, tanto ingenuo a farsi espellere. Il prossimo step, adesso, sarà trovare continuità. A dire il vero i friulani l'avevano trovata lo scorso novembre, a cavallo con la vittoria di Roma sulla Lazio (il successo più bello di quest'annata, ottenuto tra l'altro con tantissime defezioni).

SINGOLI - Dunque, se De Paul non ci sarà, verrà chiesto ad altri singoli di essere decisivi. O meglio fare quel gioco di squadra in cui l'Udinese è maestra. A partire dagli inserimenti di Arslan e Pereyra, passando per la fantasia dello stesso "Tucu" e di Deulofeu. Davanti verosimilmente sarà confermato Llorente, in attesa del ritorno di Okaka che non dovrebbe essere poi così lontano. L'ex Napoli ha fatto bene nel debutto, adesso gli verrà chiesto di sbloccarsi. Contro ritroverà quel Lasagnaandato a Verona proprio una settimana fa. Com'è strano e imprevedibile il calcio. Sperando di non dover incorrere nel classico gol dell'ex.