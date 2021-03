Mercato Udinese – La situazione portiere si fa intricata

Uno dei nomi in uscita più caldi per l’Udinese, è certamente quello di Juan Musso. L’estremo difensore argentino è ancora oggi oggetto del desiderio di alcuni top club italiani ed europei. Al suo posto, la compagine friulana...

Uno dei nomi in uscita più caldi per l'Udinese, è certamente quello di Juan Musso. L'estremo difensore argentino è ancora oggi oggetto del desiderio di alcuni top club italiani ed europei. Al suo posto, la compagine friulana potrebbe pensare di affidarsi al gioiellino, classe 2002, Manue Gasparini. Tuttavia, il giovane estremo difensore, avrebbe ricevuto, anch'egli, le avances di alcune squadre di assoluta caratura. Una su tutte, la Juventus. Secondo calciomercato.com, il bianconero Fabio Paratici si sarebbe già mosso per capire la plausibilità dell'affare. Il tutto però, sembrerebbe anche legato al futuro di Gianluigi Buffon. L'esperto portiere della Nazionale, ormai non più nel giro azzurro, avrebbe manifestato il desiderio di ottenere una nuova avventura all'estero.

Non solo il portiere

Questo aprirebbe le porte ad un nuovo inserimento tra i pali juventini. Oltre a Wojciech Szczęsny, che rimarrebbe il titolare, la Vecchia Signora avrebbe nel proprio organico anche il giovane diciottenne cresciuto nel vivaio del club friulano. La trattativa tra la Juventus e l'Udinese, tuttavia, potrebbe non fermarsi qui. La compagine, attualmente sotto la guida di Andrea Pirlo, avrebbe sondato il terreno anche per Rodrigo De Paul. Per quanto riguarda il numero dieci argentino, la faccenda è più complicata. Visto che per il suo cartellino sono richiesti dai 30 ai 35 milioni di euro.

Il finale di stagione

Al termine della stagione, mancano dieci giornate di campionato. Per i bianconeri, invece, c'è anche la finale di Coppa Italia. Nel torneo nazionale, che vedrà la Vecchia Signora protagonista nell'ultimo incontro con l'Atalanta, il titolare è stato proprio Buffon. Per cui, prima di capire la sua situazione, bisognerà aspettare l'ultima sfida stagionale nella quale verrà, molto probabilmente, inserito in campo come titolare. Poiché è stato lui il portiere di coppa che ha portato il suo club fino alla partita decisiva. La futura finestra di mercato si prospetta all'insegna dell'asse Juve-Udinese.