News Udinese – Da De Paul a Musso: gli uomini decisivi fin qui

Tempo di sosta in serie A, tempo di primi bilanci, quando mancano solo dieci giornate dalla fine al campionato. L'Udinese è attualmente al dodicesimo posto in campionato, posizione in cui è scesa dal decimo dopo la sconfitta di domenica scorsa casalinga contro la Lazio. La seconda in più di due mesi. Insomma i friulani vanno alla grande, ed erano arrivati al decimo posto in graduatoria, obiettivo dichiarato dalla società. 33 punti raccolti, +11 sulla zona salvezza, -7 dalla fatidica quota 40. Si possono dormire sonni tranquilli per le ultime dieci gare? Così pare. Intanto, facendo un bilancio della prima parte di stagione, si possono tirare le somme sui calciatori più decisivi tra quelli di Gotti. Ne indichiamo due su tutti, entrambi argentini. Rodrigo De Paul e Juan Musso.