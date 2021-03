Mercato Udinese – La Roma non molla Musso: sul piatto due contropartite

L’Udinese sta valutando alcune questioni legate alla propria rosa. Per ripartire di slancio durante la prossima stagione, è necessario sistemare le cose ora che il club è in linea con le ambizioni di inizio campionato. Una volta ottenuto...

Redazione

L'Udinese sta valutando alcune questioni legate alla propria rosa. Per ripartire di slancio durante la prossima stagione, è necessario sistemare le cose ora che il club è in linea con le ambizioni di inizio campionato. Una volta ottenuto la salvezza matematica, che scongiurerà qualsiasi possibilità di vedere i friulani retrocedere, la società cominciare a muoversi concretamente. Nel frattempo, gli altri club starebbero pensando di farsi avanti per acquistare i bianconeri più pregiati. Uno dei maggiori prodotti dell'Udinese, è certamente Juan Musso. Il portiere argentino è stato bravo a mettersi in mostra in Serie A e ora potrebbe scatenarsi una vera e propria asta nei suoi confronti.

Pronta l'offerta

Tra le società in pole position, c'è la Roma. Secondo la Gazzetta dello Sport, i giallorossi sarebbero disposti a mettere sul piatto due contropartite: Amadou Diawara e Carles Perez. Il tecnico dei friulani, Luca Gotti, sembrerebbe gradire. Tuttavia, c'è da sbrogliare anche la matassa legata all'allenatore. Attualmente il mister avrebbe ricevuto le avances di alcuni club che sarebbero pronti a puntare su di lui. La società, però, preferirebbe avere del denaro per il cartellino dell'estremo difensore argentino. La cifra di partenza è di 20 milioni di euro. Ma visto l'interesse anche di terze parti, la somma sembrerebbe pronta ad aumentare. Alla Roma, in alternativa, è stato proposto il portiere del Paris Saint Germain, Alphonse Areola. Il francese ha trovato sempre meno spazio tra i parigini e vorrebbe cambiare aria.

La concorrenza

I primi che vorrebbero mettere i bastoni fra le ruote dei capitolini, sono i nerazzurri attualmente sotto la guida di Antonio Conte. Al di là del fatto se sarà ancora il salentino a guidare i meneghini oppure no, alla loro squadra serve un portiere per sostituire Samir Handanovic. E come successo proprio per lo sloveno, potrebbero andare a pescare nelle fila dell'Udinese.