Notizie Udinese- Parla Pierpaolo Marino: “Gotti lo abbiamo inventato noi”

Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese tv: il caso Gotti e il futuro prossimo di De Paul

DE PAUL - "Per quanto riguarda il mercato ovviamente non lo facciamo solo noi ma anche le altre squadre, dipende dalle richieste, dalle offerte e dalle sostituzioni che puoi andare ad operare. Prima di tutto dobbiamo fare delle osservazioni interne per quanto riguarda la gestione e poi si potrà parlare di mercato". Ed ancora: "Tutti ci auguriamo che De Paul possa rimanere però dobbiamo essere realisti. Sappiamo che se dovesse andare via non ci dovremo meravigliare, il ragazzo merita la possibilità di giocare in una squadra che si batte per le coppe. Abbiamo la struttura per poter adeguatamente sostituire chiunque, so benissimo che De Paul rappresenta l’insostituibilità. A Udine è diventato uno dei top player del campionato italiano. Non ci faremo trovare impreparati".