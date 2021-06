Mercato Udinese, per la difesa si pensa ad un prestito dal Benfica

Il mercato sta per cominciare e l'Udinese avrebbe posato gli occhi addosso ad un giovane talento del Benfica

Redazione

Ormai da qualche settimana l'Udineseha ufficializzato la permanenza di mister Luca Gotti sulla panchina bianconera. In questo lasso di tempo, società e allenatore si sono seduti al tavolo per valutare il futuro della rosa. Nel club ci sono alcuni calciatori pronti a partire che potrebbero portare nelle casse dell'Udinese alcune economie buone da spendere. Rodrigo De Paul sarebbe in procinto di andare all'Atletico Madrid e almeno una buona parte dell'incasso totale verrà reinvestito tra cartellini e stipendi. La sua partenza lascerà un vuoto a centrocampo, di qualità e fantasia, che dovrà essere riempito a dovere. Le sue giocate mancheranno molto. Ai friulani ma anche al calcio italiano.

Il profilo

Nel frattempo il mercato è alle porte e, secondo quanto riportato da Sportitalia, l'Udinese starebbe valutando un rinforzo per la difesa. Una solida squadra fa del reparto difensivo la sua arma vincente. Per questo, i radar del club bianconero si sarebbero posati su un esterno basso capace di fare entrambe le fasi in maniera idonea. Il profilo sarebbe quello di Pedro Pereira del Benfica. Il terzino portoghese nato nel 1998 ha già buona dimestichezza con la Serie A. Visto che, nonostante sia cresciuto nelle giovanili del club più titolato di Lisbona, ha già vestito le maglie di Sampdoria, Genoa e Crotone. Con i pitagorici proprio durante l'ultimo campionato.

La carriera

Si può dire, di fatto, che Pedro Pereira sia italiano d'adozione. Da quando ha esordito nel mondo del professionismo, con la maglia blucerchiata, ha giocato solo 2 partite in patria. Una nella massima divisione con il Benfica e l'altra con il Benfica B. Dopodiché tanta Italia e una piccola parentesi in Inghilterra con la maglia del Bristol City. Ora potrebbe essere l'Udinese la sua prossima meta.

I traguardi

Tuttavia, quello che gli manca è il goal. Nel massimo campionato italiano di calcio, Pedro Pereira non è mai riuscito a gonfiare la rete. Cosa che invece oltremanica ha fatto un paio di volte, ma in quel periodo giocava nella seconda divisione e non in un massimo campionato. Con la maglia bianconera, a soli 23 anni, potrebbe già vantare le 100 presenze in Serie A. Un talento al quale bisogna solo dare continuità e fiducia. Per il resto, le qualità non mancano.