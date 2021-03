Miano: “Gotti da confermare, non capisco le perplessità del club”

L'ex calciatore dell'Udinese si è espresso sul tecnico bianconero.

UDINE - Nonostante la sconfitta rimediata nell'ultimo turno di campionato, l'Udinese è davvero vicinissima all'obiettivo stagionale. Alla compagine friulana mancano infatti soltanto sette punti per arrivare alla salvezza. Tuttavia, la conferma in panchina di Luca Gotti non è affatto scontata. Nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di TMW, ne ha parlato l'ex calciatore bianconero Paolo Miano.

LE SUE PAROLE - "Sarebbe assolutamente opportuno tenere Gotti anche per il prossimo anno. Da quando ha preso in mano la squadra ha fatto ottime cose, soprattutto in quest'ultimo periodo. La società si è mossa bene sul mercato, con acquisti mirati e molto importanti, infatti si vedono i risultati. Ora non si può pensare a chissà cosa, ma sicuramente ad una salvezza tranquilla. Ed è merito di Gotti. In questi due anni credo abbia fatto molto bene, quindi non capisco le perplessità del club".

SULL'INTERESSE DI ALCUNE SOCIETA' - "Nel calcio di oggi basta lavorare bene qualche mese e sei subito considerato il nuovo che avanza. Poi magari sbagli e allora qualcuno comincia a dire che non capisci niente. Gotti si è conquistato considerazione grazie a queste due stagioni e gli si possono aprire prospettive nuove per il futuro, ma l'ideale secondo me è continuare con l'Udinese, dove ha valorizzato tanti giocatori e sta anche proponendo un buon calcio. Inoltre ha saputo dare un'ottima organizzazione alla difesa. Tuttavia, sarà molto importante il prossimo mercato estivo: se verranno ceduti i giocatori migliori, difficilmente si potrà crescere...".

SUL SOGNO DI TORNARE IN EUROPA - "L'Udinese manca da tanti anni in Europa, dai tempi di Francesco Guidolin, che aveva anche una rosa importante a disposizione. Ora di giocatori molto bravi ce ne sono, ma bisogna lavorar bene e avere pazienza. Inoltre, se togli Fiorentina e Torino, le grandi ormai difficilmente falliscono, quindi la concorrenza per le posizioni europee è davvero agguerrita".