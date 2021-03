Milan-Udinese, Gotti: “Prendere rigore così non fa dormire la notte, vado in bestia”

Dopo il pareggio contro il Milan, maturato al foto-finish, sono arrivate le dichiarazioni del tecnico dell'Udinese, Luca Gotti a DAZN

"Prendere il gol in quel modo sono le cose che non ti fanno dormire la notte, io vado in bestia prenderlo così. Se succedesse ad altre squadre, verrebbe fuori il finimondo. L'ingenuità del mio calciatore? Lo chiederò a lui, ne parlerò in separata sede con lui ma ora sono qui per parlare di quello che ho visto. Lo so che venire qui contro questo Milan significa fare la fase difensiva in un certo modo, dovevamo consolidare il possesso per arrivare davanti alla loro porta. L'avevamo preparata così, non solo in maniera difensiva, per provare poi quello che è successo. Andiamo in vantaggio, facciamo gli ultimi minuti in dieci perché si fa male un giocatore e sono finite le sostituzioni e ok, va bene. Ma poi quello che è successo all'ultimo secondo, lasciamo stare. L'arbitro di solito fischia prima, il cross è arrivato a 5' e 02, e in genere si fischia 5 secondi prima. Oggi hanno fatto finire l'azione, a questo punto spero che in tutte le prossime partite venga fatta finire l'azione. Ma ora non cambia nulla, quindi è inutile dire queste cose. Ma che io sia incazzato ci sta".