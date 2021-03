Serie A, le formazioni ufficiali di Milan-Udinese

Ecco le scelte di Pioli e Gotti.

UDINE - Alle ore 20.45 Milan e Udinese scenderanno in campo, a San Siro, per darsi battaglia in questo venticinquesimo turno di Serie A. La compagine friulana vuole dare seguito alla fondamentale vittoria ottenuta tre giorni contro la Fiorentina, per avvicinarsi ulteriormente al traguardo salvezza. La squadra meneghina, dal canto suo, cerca i tre punti non solo per consolidare il proprio posto in zona Champions League, ma anche per non perdere altro terreno dall'Inter e continuare a coltivare il sogno Scudetto. I due tecnici hanno appena diramato le rispettive formazioni ufficiali per questo incontro.