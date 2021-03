Udinese, i convocati di Gotti e Pioli per la gara di questa sera

Si avvicina Milan-Udinese, gara di Serie A, che si giocherà questa sera a San Siro. Ecco i convocati di Luca Gotti e Stefano Pioli

UDINE - Si avvicina Milan-Udinese, match del turno infrasettimanale di Serie A, tra rossoneri e bianconeri. La partita si giocherà questa sera a San Siro, gara importantissima per entrambe le squadre. Entrambe reduce da due vittorie. Stefano Pioli e i suoi hanno trionfato all'Olimpico contro la Roma di Paulo Fonseca, per 1-2. Mentre la squadra friulana ha vinto quello che si può definire lo scontro diretto con la Fiorentina di Prandelli, dato che i due club erano appaiati nella stessa posizione in classifica. Il Diavolo scenderà in campo per continuare la corsa scudetto, nonostante la distanza dall'Inter e soprattutto per un posto in Champions League, dato che il Milan è attualmente secondo.