Milan-Udinese, Gotti punge Pioli: la sfida si infiamma

Luca Gotti e Stefano Pioli sono intervenuto in conferenza stampa oggi pomeriggio. Domani il Milan ospiterà l'Udinese

UDINE - Domani sera, alle 20:45, la venticinquesima giornata di Serie A vedrà l'Udinese di Luca Gotti sfidare il Diavolo di Stefano Pioli. Il turno in questione inizia stasera. O meglio, il primo incontro era programmato per oggi pomeriggio, ma i problemi di coronavirus lo hanno fatto slittare. Il Torino, infatti, nelle scorse ore si sarebbe dovuto recare nella Capitale per sfidare la Lazio. Tuttavia, il corposo numero di positivi all'interno dell'organico granata, ha fatto sì che l'ASL di competenza ne bloccasse lo spostamento verso un'altra regione. Praticamente una situazione molto simile a quella dello scorso ottobre. Quando a non poter partire fu il Napoli che, a suo tempo, avrebbe dovuto sfidare la Juventus. Dopo qualche mese si è trovata una data utile per l'incontro: i bianconeri e i partenopei dovrebbero scontrarsi sul campo mercoledì 17 marzo. Per quanto riguarda la sfida tra il Toro e i capitolini, invece, non c'è ancora alcuna certezza.

Come esorcizzare il Diavolo

I due allenatori che domani sera si affronteranno sul terreno di gioco di San Siro, oggi pomeriggio hanno partecipato alla consueta conferenza stampa prepartita. L'allenatore dell'Udinese, Luca Gotti, ha detto la sua sul campionato. Escludendo i rossoneri dalla lotta per il titolo: "Per l'identità di gioco ottenuta e per l'organico a disposizione, la squadra favorita per vincere lo scudetto e quella di Antonio Conte. Hanno dei meccanismi consolidati e hanno la possibilità di concentrarsi solo sulla Serie A".

Quando manca il pubblico

Oltre al mister dei friulani, anche quello dei rossoneri ha espresso il suo pensiero ai cronisti presenti in sala stampa. Questo è il pensiero di Stefano Pioli alla vigilia della sfida con i bianconeri: "I numeri parlato chiaro. Purtroppo però senza il supporto dei tifosi giocare in casa non è più così determinante. A dimostrarlo ci pensano i risultati. Non solo nostri ma di tutti gli altri club. Ci sono sempre più vittorie fuori casa. Tuttavia, giocare nel proprio stadio o essere all'interno del proprio spogliatoio, sono dinamiche che non tutti conoscono. Ora pensiamo alla gara che per noi è importante. L'Udinese ha dato del filo da torcere a chiunque. Servirà una prestazione importante da parte nostra".