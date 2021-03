Serie A, Milan-Udinese, arbitra Massa: i precedenti

Sarà il fischietto di Imperia a dirigere l'incontro fra Milan e Udinese, in programma domani sera a San Siro.

I PRECEDENTI - Sono diciassette sinora i precedenti della compagine friulana con questo direttore di gara, sedici in campionato e uno in Coppa Italia. Il bilancio è di sei successi, tre pareggi e otto sconfitte. Il Milan, dal canto proprio, ha incontrato quest'arbitro in dodici occasioni, totalizzando cinque vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte. Ecco le designazioni arbitrali complete per questo venticinquesimo turno di campionato, che si aprirà questa sera.