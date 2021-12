News Udinese – Mission (im)possible – Ecco cosa ci si aspetta domani

Domani inizia il nuovo corso bianconero. un nuovo tecnico è desideroso di farsi valere, ma l'impegno non sarà semplice

Redazione

Ieri è iniziato ufficialmente il nuovo corso per la società bianconera. Metabolizzato l'esonero dell'ex secondo di Maurizio Sarri, la squadra ha conosciuto il suo nuovo mister. Stiamo parlando di un tecnico che conosce a memoria i suoi giocatori, dato che a sua volta era il secondo di Luca Gotti. Stiamo parlando di Gabriele Cioffi. Al momento sono due gli allenamenti da allenatore con la squadra, ma in realtà conosce il team da orami tre anni. Molto probabilmente non sarà la soluzione definitiva, ma fino alla fine non si potrà mai sapere. Intanto andiamo a vedere come affrontare la capolista domani.

Una partita difficile

Inutile girarci intorno, quella da scalare domani è una vera e propria montagna. I rossoneri di Milano sono in un ottimo stato di forma e non vedono l'ora di poter continuare a portare a casa risultati positivi. Bisogna eliminare il prima possibile la bruciante eliminazione dalla Champions League. Arrivata in un vero e proprio girone di ferro, ma che ha mostrato a tutti i passi in avanti fatti dalla squadra allenata da Stefano Pioli. Ora non bisogna perdere la retta via per poter mantenere la prima posizione per più tempo possibile. Dietro sono diverse le squadra che cercano il soprasso è compito dei rossoneri respingere l'offensiva.

Momenti decisivi

Anche per la società friulana, questo incontro ha un peso diverso. La squadra guidata da Gabriele Cioffi dopo aver ottenuto solo sedici punti in altrettante partita, si deve dare da fare e sicuramente non potrà mollare il colpo. Ogni punto può essere fondamentale per non farsi risucchiare nella parte bassa della classifica. Ci vuole fiducia al nuovo corso e con il tempo i giocatori potrebbero ritrovare lo smalto delle prime tre giornate. Intanto vediamo come le due squadre potrebbero scendere in campo domani. Ecco le probabili formazioni. Sul manto erboso così <<<