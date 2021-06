Notizie Udinese – Esordio con l’Argentina per Nahuel Molina

Durante la partita tra Argentina e Cile, Nahuel Molina ha fatto il suo esordio con la maglia dell'Albiceleste

Nahuel Molina, dopo anni di sacrifici e duro lavoro, ha finalmente realizzato il suo grande sogno: scendere in campo con la maglia dell'Argentina. Nella notte, infatti, è andato in scena il match tra la Selecciòn ed il Cile, incontro valido per la quinta giornata di qualificazioni al Mondiale 2022. La partita è terminata 1-1: al gol di Messi su rigore ha risposto quello di Alexis Sanchez. Tre i giocatori bianconeri convocati dal ct Lionel Scaloni. Rodrigo De Paul è stato impiegato per tutti i novanta minuti, mentre Musso ha lasciato il posto ad Emiliano Martinez dell'Aston Villa. Serata speciale, invece per Molina, che all' 81' ha sostituito Foyth facendo l'esordio con la maglia dell'Albiceleste. Il laterale dell'Udinese rischia di diventare un protagonista anche nella prossima sessione di calciomercato.

MOLINA INCEDIBILE?

L'esterno argentino è stato una delle vere rivelazioni del campionato. Dopo un primo periodo di adattamento, grazie al lavoro e alla costanza di rendimento è riuscito ad imporsi e a prendersi il posto di titolare inamovibile sulla fascia destra. Ottimi numeri anche dal punto di vista realizzativo: in 29 partite ha segnato due gol e fornito cinque assist. Grazie alle ottime prestazioni, diverse squadre si sono interessate a lui. La prima che ha chiesto informazioni è stata il Villareal, fresca vincitrice dell'Europa League. In Serie A, il classe '98 piace molto ai neo campioni d'Italia, soprattutto se dovessero cedere Hakimi. Tuttavia l'Udinese non ha nessuna intenzione di cedere Molina e solo un'offerta veramente irrinunciabile potrebbe far cambiare idea a Pozzo. Nel frattempo, il club friulano deve risolvere la questione allenatore.

MARAN IN POLE

Negli ultimi giorni c'è stato un netto avvicinamento tra la dirigenza bianconera e l'ex tecnico del Genoa. Ancora la fumata bianca non è arrivata, anche perchè c'è una distanza economica tra l'offerta dei friulani e l'allenatore trentino. Se la trattativa non dovesse andare in porto, spunta un nome a sorpresa.