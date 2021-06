Notizie Udinese – De Paul: “Molina è il giocatore del futuro”

Il capitano dell'Udinese, Rodrigo De Paul, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul compagno di nazionale e in Friuli, Nahuel Molina

Rispetto tra compagni. L'Udinese ha l'Argentina nel cuore. Rodrigo De Paul, Nahuel Molina e Juan Musso convocati in nazionale. Un rapporto speciale che si vede anche tra compagni di squadra. il capitano dell'Udinese racconta il suo rapporto con Molina in alcune dichiarazioni raccolte da SOS Fanta. Ecco gli ultimi aggiornamenti in casa Udinese.

DICHIARAZIONI DI DE PAUL - "Nahuel Molina è il giocatore del futuro per l'Udinese. Lo rimprovero sempre ma gli voglio molto bene. Deve solo fare attenzione. Un giocatore con talento e che sa usare bene la fascia laterale, è davvero forte. Anche Pussetto e Deulofeu devono solo continuare a credere in se stessi, a loro manca solo uno step per diventare due grandi giocatore, dipende da loro".

NAHUEL MOLINA - Dichiarazioni al bacio per Nahuel Molina. Il laterale destro è arrivato dal Boca Juniors un anno fa ed ha avuto una stagione importante di crescita dove ha fatto vedere ottime cose sia sotto l'aspetto mentale, sia per quanto riguarda il lato tecnico. Un talento da tenere d'occhio per il futuro progetto dell'Udinese. Un rapporto speciale tra sudamericani Molina e De Paul che continua anche in nazionale.

PUSSETTO - Il capitano dell'Udinese ritiene che l'ala argentina possa diventare un vero campione ma questo ulteriore step di crescita non è ancora arrivato per Ignacio Pussetto. Anche in questa stagione ha deluso le aspettative del club bianconero.

RODRIGO DE PAUL - Non mancano le pretendenti per il cartellino del giocatore argentino, rigorista e capitano dell'Udinese. In Italia sono tre le squadre interessate al giocatore: i partenopei che lo vorrebbero come primo regalo per il nuovo progetto sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti; i rossoneri per sostituire il partente Hakan Chalanoglu e i nerazzurri per rinforzare ulteriormente il centrocampo di mister Inzaghi. La prima candidata è però l'Atletico Madrid di Simeone.