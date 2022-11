Napoli-Udinese | Highlights e commento LIVE: Deulofeu esce in lacrime

Un'atmosfera meravigliosa in questo dodicesimo giorno del mese di novembre. Un Maradona completamente sold-out si appresta a divenire la cornice di un match che tutte le squadre hanno la migliore intenzione di vincere. E' tutto pronto per questo Napoli-Udinese! Manca solo il fischio d'inizio. I ragazzi di Spalletti danno il via alle danze e partono subito all'arrembaggio. L'Udinese però è compatta e composta. Confermato Pereyra a tutta fascia sulla sinistra. Al 15esimo minuto Osimhensblocca il match. Elmas apre il piattone e serve un assist millimetrico all'attaccante nigeriano che, con un colpo di testa da applausi, salta più in alto di Bijol e firma il gol del vantaggio per il Napoli.