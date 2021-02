News Udinese – Da Ouwejan a Nuytinck: le parole dei protagonisti dopo Parma-Udinese

Il terzino dell'Udinese Thomas Ouwejan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ieri ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 2-2 contro il Parma

Redazione

Il terzino dell'Udinese Thomas Ouwejan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ieri ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 2-2 contro il Parma. Ecco le sue principali parole: "Sono molto felice per questo risultato, importante per noi. Nel secondo tempo è andato molto meglio rispetto al primo. Mi alleno per calciare le punizioni e sono felice per l'assist sulla rete che ha portato al pareggio. Sono in Italia da cinque mesi, mi piace l'Italia. Ogni squadra è molto forte qui, mi piace giocare in questo campionato. Parlo bene l'italiano? Lo studio".

NUYTINCK - Alla stessa emittente ha rilasciato alcune dichiarazioni anche Bram Nuytinck, autore del gol del pareggio. Le sue parole: "Dopo il primo tempo siamo felici per questo risultato che è buono, dopo aver fatto male e aver rimontato. Non so cosa succede, anche settimana scorsa contro la Roma è andata così, ce lo siamo detto tra di noi che bisogna essere svegli all'inizio, continuare bene, non me lo so spiegare ma sicuramente c'è da migliorare. Gol? Mi sento bene, ma normalmente devo difendere. Sono felice di aver segnato un gol molto importante per noi. Sto bene, ho ancora un po' di fastidio al tendine dopo l'infortunio ma ogni settimana va meglio. Vogliamo fare meglio, arrivare più in alto possibile ma in serie A tutte le partite sono difficili e quindi dobbiamo guardare gara dopo gara e fare il massimo".

CORNELIUS - Ha parlato anche l'attaccante del Parma, Andreas Cornelius, al primo gol stagionale. Le sue parole: "Abbiamo fatto una buona prestazione e sono contento di aiutare la squadra facendo gol. Abbiamo giocato con coraggio nel primo tempo, personalità, facendo tutto quello che potevamo, lavorando su quello che avevamo provato in allenamento. Abbiamo attaccato bene, con ottimi contropiedi, facendo tutto quello che potevamo fare. Il mio primo gol? Voglio fare sempre gol, sono un attaccante, non posso giocare tutto il campionato senza fare gol, non è possibile. Quindi oggi sono contento per questo, credo molto nella salvezza della squadra".