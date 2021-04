Serie A, le designazioni arbitrali: Udinese-Torino a Doveri

Sono state diramate le designazioni arbitrali da parte dell'AIA (Associazione Italiana Arbitri) della prossima giornata di serie A

Sono state diramate le designazioni arbitrali da parte dell'AIA (Associazione Italiana Arbitri) della prossima giornata di serie A, la numero trenta, l'undicesima del girone di ritorno. Udinese-Torino è stata affidata al signor Daniele Doveri della sezione di Roma. La sestina arbitrale sarà completata dagli assistenti Liberti e Galetto mentre il quarto uomo sarà Pasqua. Al VAR Irrati, mentre l'AVAR sarà Bindoni. Dunque una designazione importante per i friulani, chiamati ad ospitare i granata nell'anticipo del sabato sera. Una partita che può essere fondamentale per arrivare alla salvezza matematica quanto prima. Proprio il Torino di Nicola, infatti, è uno dei maggior competitor che sono a rischio zona rossa, con soli due punti di vantaggio sul Cagliari quartultimo. Sembra naturale, che in caso di successo, l'Udinese potrebbe certificare anche matematicamente (o quasi) la salvezza ad otto giornate dal termine. A seguire le designazioni al completo.