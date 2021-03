Verso Genoa-Udinese, il report dell’allenamento odierno dei friulani

Prosegue la preparazione dell'Udinese in vista della trasferta di "Marassi" di sabato prossimo contro il Genoa. Entrambe le squadre stanno molto bene

Prosegue la preparazione dell' Udinese in vista della trasferta di "Marassi" di sabato prossimo contro il Genoa . Entrambe le squadre stanno molto bene, soprattutto i friulani, che si sono affacciati alla parte sinistra della classifica . La salvezza è ad un passo, in pugno per gli uomini di Gotti . Non resta che certificarla nelle prossime gare e poi pensare a divertirsi ed arrivare più in alto possibile. Quest'oggi, intanto, al Bruseschi è andato in scena il solito allenamento giornaliero. Ecco il report apparso sul sito ufficiale bianconero nella giornata odierna:

Gotti inizierà a lavorare seriamente alla formazione da opporre ai rossoblu di Ballardini domani, giorno di antivigilia della gara. Il tecnico friulano medita sulla miglior formazione da opporre al Genoa, 28 punti in classifica fin qui raccolti, quasi tutti dall'avvento di Ballardini, quattro in meno dell'Udinese. L'idea del mister è quella di confermare la formazione che battuto sabato scorso il Sassuolo con solo qualche modifica. Ad esempio il rilancio di Zeegelaar sulla fascia a svantaggio di Molina e quello di Rodrigo Becao al centro della difesa. A lasciargli spazio sarebbe De Maio. Per il resto si va verso la conferma di Pereyra dietro a Llorente con Okaka, Deulofeu (non ancora al meglio) e Nestorovski in panchina. Pronti ad entrare e dire la loro in caso di necessità. Il tutto passerà, come sempre, dai piedi fatati di De Paul, schierato mezzala in cabina di regia ma in realtà con ampia licenza di offendere. Ancora qualche giorno e seduta di allenamento. Poi sarà tempo di un nuovo test verità.