Serie A, ecco chi arbitrerà Udinese-Cagliari

La designazione.

UDINE - Grazie al 2-1 ottenuto sul campo del Crotone, l' Udinese ha ritrovato il sorriso e il successo dopo tre sconfitte consecutive. La compagine friulana ha ipotecato la salvezza e ora punta al decimo posto occupato dalla Sampdoria, che dista soltanto tre lunghezze. Fra due giorni gli uomini di Gotti torneranno di nuovo in campo, sfidando il Cagliari alla Dacia Arena nel turno infrasettimanale. La squadra sarda viene dalla fondamentale vittoria in rimonta conseguita ai danni del Parma, con un rocambolesco 4-3 che le ha permesso di tenere accesa la speranza di salvarsi. La partita verrà diretta dal signor Marco Guida , arbitro della sezione di Torre Annunziata. Gli assistenti saranno Meli e Pagnotta, mentre del VAR se ne occuperanno Maresca e Tolfo. Il Quarto Uomo sarà invece Abbattista.

I PRECEDENTI - Sinora l'Udinese ha incontrato Guida in quattordici occasioni e il bilancio è di cinque vittorie, tre pareggi e sei sconfitte. L'ultimo precedente risale alla scorsa stagione, quando la squadra bianconera si impose per 2-0 in casa della Roma. Il Cagliari, da parte sua, è stato diretto dal fischietto campano dodici volte. Nel bilancio regna l'equilibrio: quattro successi, quattro pareggi e altrettante sconfitte.