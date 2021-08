News Udinese – Cambia l’avversario in Coppa Italia

Le soluzioni possono essere al momento due, vediamo quale sarebbe la più conveniente per la società friulana guidata da mister Luca Gotti

Il problema si è venuto a creare per via dell'esclusione del Chievo Verona dal prossimo campionato di Serie B. Se quest'ultima venisse anche confermata dall'ultimo grado del TAR, l'avversaria della squadra bianconera cambierebbe. Si passerebbe dal derby friulano contro il Pordenone al match contro un altra bianconera. Stiamo parlando dell'Ascoli Piceno. Al momento il tutto è ancora in stand-by, dato che si aspetta l'ultima e decisiva decisione da parte del TAR, dove in caso di ripescaggio per la squadra clivense la categoria cadetta passerebbe a ventuno squadre. In caso contrario, al momento scelta più probabile per non creare ulteriori dibattiti, si seguirebbe il cambiamento citato sopra.