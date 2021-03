News Udinese – Dalle stalle alle stelle: era in partenza ma era il destino

Le news in casa Udinese tornano a gamba tesa. I tre punti contro la Fiorentina risollevano il morale di una squadra che meritava la vittoria

NEWS UDINESE - Gotti finalmente può tornare a sorridere. Dopo il pareggio strappato contro il Parma, l'allenatore dell'Udinese torna ad esultare. La striscia positiva dei friulani era stata interrotta da una Roma con più bassi che alti. Il 2-2 contro i Ducati non è andato giù a Gotti. L'atteggiamento con cui i suoi ragazzi erano scesi in campo è stato inaccettabile. Negli ultimi giorni, evidentemente, il messaggio è arrivato ai friulani. Testa sulle spalle, maniche rimboccate e tanta carica. Non è stata una partita facile. Il bel gioco è stato lasciato a casa ma alla fine l'Udinese è riuscita lì dove la Violaha fallito. È arrivato il gol e i tre punti hanno risollevato l'intero ambiente bianconero. L'eroe della serata ha un nome e un cognome.

MACEDONE

Ilija Nestorovski si è ripreso la sua Udinese. La storia dell'attaccante macedone è straordinaria. È incredibile come tutto possa cambiare in un paio di mesi. Dalle stalle alle stelle. Ecco il titolo del romanzo del centravanti. Acquistato il 26 luglio del 2019, nell'ultima sessione di mercato era vicinissimo a preparare i bagagli. Lamentava il poco minutaggio a sua disposizione. Alla fine, però, le strade della punta macedone e dell'Udinese non si sono separate. Gotti ha cominciato a vederlo un pò di più e l'attaccante gli ha restituito il favore. Le numerose assenze che si sono abbattute sul club friulano hanno contribuito allo schieramento dal primo minuto del numero 30. Ma non finisce qui.

DIFESA FRIULANA E PROSSIMA SFIDA

Come vi avevamo anticipato, Ribery è sceso in campo dal primo minuto. Ottima prestazione da parte dell'intera difesa bianconera. Il muro friulano si è innalzato davanti ai pali custoditi di Musso. L'attaccante francese e Vlahović hanno fatto il possibile per mettere la retroguardia dell'Udinese in difficoltà ma alla fine, ogni tentativo era fine a sè stesso. Adesso, però, Gotti chiama alla calma.Servirà la miglior prestazione dei bianconeri per provare a fermare il Milan di Pioli. Prossimo appuntamento? San Siro, mercoledì 3 marzo, ore 20:45.