News Udinese – Deulofeu si è operato: rientro imminente!

Ecco le ultimissime news in casa Udine. L'attaccante spagnolo si è sottoposto all'intervento chirurgico. Ecco i tempi di recupero

NEWS UDINESE - L'attaccante spagnolo può tirare un sospiro di sollievo. Purtroppo questo per lui è stato un anno non particolarmente fortunato. I diversi infortuni gli hanno impedito di dimostrare a pieno le sue capacità. Non ha giocato molto ma ogni volta che è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente. Come ormai noto, l'attaccante si era recato a Barcellona per sottoporsi ad una delicata operazione. L'intervento è riuscito e la società bianconera ha divulgato un comunicato ufficiale molto rassicurante. Molto probabilmente (quasi sicuramente) la stagione del numero 9 può dirsi conclusa. Mancano ancora 8 partite prima della fine del campionato e l'Udinese deve ancora stringere i denti per raggiungere la salvezza aritmetica. Ma non finisce qui.

Ecco il comunicato ufficiale del club friulano: “Udinese Calcio comunica che quest’oggi, a Barcellona, Gerard Deulofeu si è sottoposto ad un intervento, in artroscopia, di pulizia del menisco del ginocchio destro. L’operazione è perfettamente riuscita e il calciatore, salvo complicazioni, farà ritorno a Udine entro due o tre giorni”. Dunque, finalmente, lo spagnolo può tornare a casa e riabbracciare i suoi compagni di squadra. In questo momento un pò complicato per l'Udinese bisogna restare uniti il più possibile. Il prossimo avversario è più insidioso di quanto si possa immaginare.

Il Crotone è praticamente retrocesso. La squadra allenata da Serse Cosmi si trova già con uno scarpino in Serie B. Attenzione però perché il club calabrese ha già dimostrato in passato di essere in grado di rimonte spettacolari. Insomma, ci sono ancora 24 punti a disposizione. È difficile, quasi impossibile, che il Crotone possa vincerle tutte ma nel calcio non si può mai dire mai. Adesso spetta a Gotti cercare di capire come mettere un freno a Simy. Il calciatore nigeriano ha una media gol spaventosa e non ha intenzione di smettere di segnare. Musso è avvisato. Il prossimo avversario non è da sottovalutare.