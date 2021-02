News Udinese – Marcia ingranata: in arrivo un’altra sorpresa!

Le news in casa Udinese sono all'ordine del giorno. Deulofeu decisivo. Gotti ritrova anche Okaka. L'attacco bianconero riprende forma

NEWS UDINESE - Il ritiro punitivo ha avuto gli effetti sperati. L’Udinese si è completamente trasformata. La squadra di Gotti ha ingranato la marcia. I bianconeri hanno messo la quinta e adesso non hanno intenzione di fermarsi. Dopo il pareggio con l’Atalanta, il punto d’oro strappato al Biscione, la vittoria contro lo Spezia e l’ennesima vittoria contro il Verona , adesso, i friulani puntano i giallorossi di Fonseca. Gli ultimi 8 punti in quattro partite hanno permesso all’Udinese di agguantare l’11esimo posto a quota 24. Il ritiro punitivo è stato come uno schiaffo educativo. Severo ma giusto. I risultati non hanno aspettato ad arrivare. Ma le news in casa Udinese non finiscono qui.

14 febbraio, ore 12:30.È tutto pronto per la prossima sfida contro i giallorossi. Dzeko e compagni non si trovano in un momento idilliaco. L’ultima partita contro i campioni d’Italia è terminata 2-0 per i piemontesi. Gol del solito CR7 ed ennesimo pasticcio del difensore brasiliano Ibañez. Sarà un match senza esclusione di colpi. Il nuovo reparto offensivo friulano deve ancora trovare la quadra. I due spagnoli però hanno già dimostrato di essere sulla buona strada per trovare l’intesa che serve per creare la perfetta macchina da gol. Nel frattempo, mentre Llorentecomincia ad ambientarsi, Deulofeu ha già attirato l’attenzione su di sè. Ma attenzione perché l’attacco bianconero è in fase uploading.